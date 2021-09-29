Üye Girişi
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı

29.09.2021 09:47
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı, System.String[]

Artvin'de 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, gönüllü dağcılar tarafından kurtarıldı.

Artvin'de 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, gönüllü dağcılar tarafından kurtarıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Köprügören köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet ve Taliha İnce çifti, üç keçilerinin kayıp olduğunu fark etti. 3 gün süren aramaları sonucunda keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığını gören çifti, keçileri kendi imkanlarıyla indiremeyince AFAD'ı arayarak yardım istedi. AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine gelen gönüllü AFAD üyesi dağcı Emin Bülbül ve ekibi, keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Halat ve kancalarla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın

ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

Keçilerin büyük ihtimalle yabani hayvanlardan korktuğu için kayalıklara çıktığını ifade eden gönüllü AFAD üyesi dağcı Emin Bülbül, "Bölgemiz zor bir coğrafyaya sahip, bu tarz durumlarda bize çok iş düşüyor. Güzel bir operasyon oldu, sahiplerine geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Keçilerin sahibi Metin İnce ise, "Bizim derdimiz para pul değil, 3 can kurtarmaktı. Dağcı arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bizim için, bu hayvanlar için kendini tehlikeye attı. Allah razı olsun" diye konuştu. - ARTVİN

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı

Yusufeli, Artvin, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı 09:47 Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var 09:42 Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler 09:11 Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler
ATV ile ormanlık alanda gezerken metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandılar 09:05 ATV ile ormanlık alanda gezerken metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandılar İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi 07:53 İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi 07:21 Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 07:14 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak 01:04 Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak

Son Dakika Haberleri
09:47 Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor
09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf
09:42 Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
09:38 200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü ortaya çıktı
09:11 Almanya'daki seçimlerde skandal olay! Başörtülü kadına oy kullandırmadılar
09:10 Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler
09:09 Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi
07:52 İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi
07:51 Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla dakikalarca alkışlandı
Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor         
09:47
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden tokat gibi yanıt! Bir kelimenin altı çizildi ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden tokat gibi yanıt! Bir kelimenin altı çizildi         
08:15
Dünya diken üstünde! Kuzey Kore'den yeni tip hipersonik füze denemesi Dünya diken üstünde! Kuzey Kore'den yeni tip hipersonik füze denemesi         
07:48
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı         
01:50
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
23:00
İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor         
20:54
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 09:52:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement