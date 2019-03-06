Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Akut Ekiplerince Kurtarıldı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Akut Ekiplerince Kurtarıldı

2 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Akut Ekiplerince Kurtarıldı, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke'nin Demircili köyü kırsalında iki keçinin kayıp olduğu bilgisini alan AKUT Mersin ekibi, bölgede arama-tarama faaliyeti başlattı. Keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığını tespit eden ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası hayvanları bulundukları yerden kurtararak sahibine teslim etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

Demircili, Silifke, Mersin, Güncel
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