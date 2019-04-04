Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler İçin Seferber Oldular

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler İçin Seferber Oldular

2 saat önce

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 50 metre yükseklikteki kayalık alanda 1 hafta mahsur kalan keçiler, vatandaşlar ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler İçin Seferber Oldular, System.String[]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 50 metre yükseklikteki kayalık alanda 1 hafta mahsur kalan keçiler, vatandaşlar ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Besici Ahmet Bolat'ın 1 hafta önce dağlık alanda otlattığı sürüden kaçan 14 keçi, gittikleri kayalık alanda mahsur kaldı.

Hayvanları kurtarmak isteyen vatandaşlar başarısız olunca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle keçileri kurtaramayan AFAD ekipleri, 1 hafta sonra yeniden başlattıkları çalışmayla hayvanlara ulaştı.

Osmaniye ve Adana'dan gelen dağcılık kulübü üyelerinin de destek verdiği çalışmayla keçiler yaklaşık 50 metre yüksekteki kayalık alandan kurtarıldı.

Çalışmalar sırasında kayalıklardan düşen bir keçinin arka bacaklarının kırılması üzerine bir vatandaş hayvanı sırtına alarak bir süre taşıdı.

Kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi, yaralanan hayvan ise veteriner hekime götürüldü.

Ahmet Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlarının bir haftadır mahsur olduğunu belirterek, "Ekipler geldi ama hava yağmuru olunca bir şey yapamadılar. Hayvanlarım kurtuldu çok şükür." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:28 Kaynak: AA

Bahçe, Osmaniye, AFAD, Güncel
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