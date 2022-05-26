Kayalıklarda mahsur kalan keçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ARTVİN Artvin'in Yusufeli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki keçi itfaiye kipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kınalıçam köyüne Burhan Dayanç'a ait iki keçi bölgede bulunan kayalıklarda mahsur kaldı. Keçilerin sahibi Burhan Dayanç, kendi imkanlarıyla keçileri indirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdiven eşliğinde keçileri bulunduğu yerden kurtarmayı başardı.

Kurtarılan keçiler, itfaiye ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Durumları iyi olan keçilerin sahibi Burhan Dayanç, "Bir telefonla aramamıza rağmen Yusufeli'nden geldiler. Kayanın üstünden keçilerimi sağlıklı bir şekilde indirdik. Allah devlerimizden razı olsun. Ekiplerimize de yardımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.