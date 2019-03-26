Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

47 dakika önce

AMASYA'nın Taşova ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı, System.String[]
AMASYA'nın Taşova ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Özbaraklı köyü Yerköy mevkiinde, 2 keçinin kayalıklarda kaldığı ve bulunduğu yerden çıkamadığı ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekibi hareke geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 2 saatlik uğraşlar sonucu halatlar yardımıyla yukarıya taşıdığı keçileri kurtarıp, sahibine teslim etti.

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:24 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart'ta Tam Gün Açık Olacak Son Dakika! Kayseri Havalimanında Silah Sesleri! Yaralı Polisler Var Pompalı Tüfekle Oyun Kanlı Bitti: Polis Kan İzlerini Takip Ederek Buldu Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 17:11:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]