Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarılmayı Bekliyor

OSMANİYE'de, kayalıklarda mahsur kalan 12 keçi, yaklaşık 5 gündür, kurtarılmayı bekliyor.

OSMANİYE'de, kayalıklarda mahsur kalan 12 keçi, yaklaşık 5 gündür, kurtarılmayı bekliyor.



Bahçe ilçesi Karakaya mevkiinde otlamak için kayalıklara çıkan keçiler, bulundukları yerden bir daha inemedi. Sahibinin uzun uğraşlarına rağmen bir türlü kurtarılamayan hayvanlar, bitkin ve halsiz bir şekilde bulundukları yerde bekliyor.



Keçilere yaklaşıp cep telefonu ile görüntüleyen Bedirhan Türk, ayağı çalılıklarda asılı vaziyette kalan bir keçiyi kurtarıp, "Burada 12 tane keçi mahsur kalmış. 5 gündür buradalar. AFAD'ı aradık gelip gittiler, bunlar kendiliğinden çıkar dediler. Bu hayvanlar burada yalnız kaldı, kimsesi yok sahibi dahi ilgilenmiyor. Bunların başvuracak gidecek yerleri yok, Allah rızası için yardım edin. 3-4 güne kadar kurtarılmazlarsa ölürler bunlar. Şuanda halsiz yatıyorlar" dedi.



- Osmaniye

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı

HDP, 31 Mart Seçimlerini AİHM'e Taşıyor

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu'nu Tebrik Etti

AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor?