Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarılmayı Bekliyor

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarılmayı Bekliyor

1 saat önce

OSMANİYE'de, kayalıklarda mahsur kalan 12 keçi, yaklaşık 5 gündür, kurtarılmayı bekliyor.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarılmayı Bekliyor, System.String[]
OSMANİYE'de, kayalıklarda mahsur kalan 12 keçi, yaklaşık 5 gündür, kurtarılmayı bekliyor.

Bahçe ilçesi Karakaya mevkiinde otlamak için kayalıklara çıkan keçiler, bulundukları yerden bir daha inemedi. Sahibinin uzun uğraşlarına rağmen bir türlü kurtarılamayan hayvanlar, bitkin ve halsiz bir şekilde bulundukları yerde bekliyor.

Keçilere yaklaşıp cep telefonu ile görüntüleyen Bedirhan Türk, ayağı çalılıklarda asılı vaziyette kalan bir keçiyi kurtarıp, "Burada 12 tane keçi mahsur kalmış. 5 gündür buradalar. AFAD'ı aradık gelip gittiler, bunlar kendiliğinden çıkar dediler. Bu hayvanlar burada yalnız kaldı, kimsesi yok sahibi dahi ilgilenmiyor. Bunların başvuracak gidecek yerleri yok, Allah rızası için yardım edin. 3-4 güne kadar kurtarılmazlarsa ölürler bunlar. Şuanda halsiz yatıyorlar" dedi. - Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:02 Kaynak: DHA

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