Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Afad Ekibi Kurtardı
1 saat önce
HATAY'ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde mahsur kalan keçiler, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
HATAY'ın Hassa
ilçesi Amanos Dağı
eteklerinde mahsur kalan keçiler, AFAD
ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mesut Döner, bir grup keçisini Amanos Dağı, Demirci Boğazı'na otlatmaya götürdü. Ancak keçiler tırmandıkları kayalık bölgede mahsur kaldı. Döner, keçilerini kurtaramayınca AFAD Hatay
İl Müdürlüğü'nden yardım istedi. Sarp ve kayalık olan, aynı zamanda uçurum da bulunan bölgeye gelen AFAD ekipleri, ip yardımıyla keçilerin mahsur kaldığı yere ulaştı. Ekiplerin başarılı operasyonu ile kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.
- Hassahatay
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:02 Kaynak: DHA
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