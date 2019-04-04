Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri, Afad Ekipleri Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri, Afad Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri, Afad Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Gökçebağ köyünde hayvancılıkla uğraşan Salih Can'ın 7 keçisi, yamaçtaki kayalıklarda mahsur kaldı. Bütün çabalara rağmen keçileri kurtaramayan Can, yetkililerden yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu, halat yardımıyla keçileri bulundukları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:03 Kaynak: AA

Salih Can, Siirt, AFAD, Güncel
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