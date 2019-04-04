Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri, Afad Ekipleri Kurtardı

Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.



Merkeze bağlı Gökçebağ köyünde hayvancılıkla uğraşan Salih Can'ın 7 keçisi, yamaçtaki kayalıklarda mahsur kaldı. Bütün çabalara rağmen keçileri kurtaramayan Can, yetkililerden yardım istedi.



Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu, halat yardımıyla keçileri bulundukları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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