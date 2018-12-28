Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Afad Halatlarla Çekerek Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Afad Halatlarla Çekerek Kurtardı

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarısıvat köyü yakınlarında bulunan metrelerce yükseklikteki kayalık alanda mahsur kalan keçiler, AFAD ekibinin kurtarma çalışması ile 1 saatte kurtarıldı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Afad Halatlarla Çekerek Kurtardı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarısıvat köyü yakınlarında bulunan metrelerce yükseklikteki kayalık alanda mahsur kalan keçiler, AFAD ekibinin kurtarma çalışması ile 1 saatte kurtarıldı.

Küçükbaş hayvanlarını köy merasında otlatan Rıza Kıray isimli vatandaş, metrelerce yükseklikteki kayalık alanda 4 keçisinin mahsur kaldığını fark etti. Kendi çabalarıyla keçilerini kurtaramayan Rıza Kıray, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) arayarak yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine olay yerine giden Çanakkale AFAD ekibi, kısa sürede keçileri mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD arama ve kurtarma ekibi güvenlik tedbirlerini de alarak oldukça yüksek olan kayalıklardan halatlarla keçilerin mahsur kaldığı alana indi. Ekipler, keçileri yukarı doğru çekerek kurtardı. Yaklaşık olarak 1 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

Keçilerin sahibi Rıza Kıray AFAD ekibine teşekkür etti. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:34 Kaynak: İHA

Biga, Çanakkale, AFAD, 3. Sayfa
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