Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Afad Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Afad Kurtardı

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan keçileri, AFAD ekipleri kurtardı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Afad Kurtardı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan keçileri, AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ilçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Rıza Kıray'a ait 4 keçi, Sarısıvat köyü yakınlarında çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.

Keçilerinin kayalıklardan inemediğini fark eden Kıray, durumdan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra halatlarla keçilerin mahsur kaldığı alana indi.

Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından halatlar yardımıyla bulundukları yerden çıkardıkları keçileri sahibine teslim etti.

Keçilerin sahibi olan Rıza Kıray, keçilerinin sağ olarak kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, AFAD ekibine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:42 Kaynak: AA

Biga, Çanakkale, AFAD, Güncel
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