Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda mahsur kalan keçileri afad kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri afad kurtardı

57 dakika önce

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde yaklaşık bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri afad kurtardı, System.String[]

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde yaklaşık bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çömlekçi Köyü yaylasında İlhan Eliaçıkel'e ait 4 keçi, yaklaşık 1 hafta önce arazide kayboldu. Bir süre sonra kayalıklarda görülen keçilerin kurtarılması için AFAD'dan yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin, sarp ve dik arazide yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

Altunhisar, Çömlekçi, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyada paylaşılan köprü görüntüsünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı
İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek "Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin İstanbul'daki 5,8'lik depremin ardından 144 artçı meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 11:45:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda mahsur kalan keçileri afad kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]