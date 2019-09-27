Kayalıklarda mahsur kalan keçileri afad kurtardı

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde yaklaşık bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çömlekçi Köyü yaylasında İlhan Eliaçıkel'e ait 4 keçi, yaklaşık 1 hafta önce arazide kayboldu. Bir süre sonra kayalıklarda görülen keçilerin kurtarılması için AFAD'dan yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin, sarp ve dik arazide yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.