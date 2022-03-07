Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Gerger'e bağlı Yedibardak köyünde meydana geldi. Mehmet Can otlattığı keçilerden 4'ünün kayıp olduğunu fark etti. çevrede yaptığı aramalar sonucu 4 keçinin uçurumun ortasında kayalıkların üzerinde olduğunu görrünce AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD, ekipmanlarıyla birlikte 2 kilometre yürüyerek keçilerin mahsur kaldığı alana ulaştı. Sarp kayalıklara bağladıkları halatlar yardımıyla keçilerin bulunduğu alana inen ekipler, hayvanları yukarıya çekti. Mahsur kalan keçileri kurtarılan çoban Can, AFAD ekiplerine teşekkür etti.