Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Akut Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Akut Kurtardı

19 dakika önce

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar gönüllüleri, Başmakçı ilçesindeki kayalıklarda 5 gün mahsur kalan 2 keçiyi, 5 saatlik operasyonla kurtardı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Akut Kurtardı, System.String[]
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar gönüllüleri, Başmakçı ilçesindeki kayalıklarda 5 gün mahsur kalan 2 keçiyi, 5 saatlik operasyonla kurtardı.

İlçeye bağlı Akpınar köyünde taş ocakları mevkisinde, Vedat Tıknaz'a ait 2 keçi, 40 metre yükseklikteki sarp kayalıklarda mahsur kaldı. 5 gün boyunca keçilerinin kayalıklardan kurtulmasını bekleyen Tıknaz, hayvanların açlık ve susuzluktan bitkin düştüğünü düşünerek AKUT'tan yardım istedi. Tıknaz'ın yardım çağrısıyla harekete geçen 4 kişilik AKUT ekibi, bölgeye giderek kurtarma operasyonuna başladı.

Operasyona Başmakçı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek verdi. Halatlarla mahsur kalan keçilere ulaşan AKUT gönüllüleri, 5 saat süren operasyonla keçileri kayalıklardan indirdi.

Başarılı bir şekilde kayalıklardan kurtarılan keçilerine kavuşan Tıknaz, AKUT gönüllülerine teşekkür etti.

Öte yandan kurtarılan keçilerden birinin de gebe olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Başmakçı, Güncel
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