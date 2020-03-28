Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı - Son Dakika

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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
6 saat önce
TOKAT'ın Zile ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp, sahibine teslim edildi.
TOKAT'ın Zile ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp, sahibine teslim edildi.
Zile ilçesine bağlı Boldacı köyünde hayvancılık yapan Süleyman Meral'ın keçilerinden 4'ü köy yakınlarında otlarken çıktıkları 150 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı.Meral, bir gün boyunca bulundukları yerden inemeyen keçileri için Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla keçileri kurtardı. Keçiler, Süleyman Meral'a teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:48 Kaynak: DHA
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