Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan 7 keçi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nce kurtarıldı.

Andırın'ın Geben Mahallesi'nde Bektaş Taş'ın otlattığı keçilerden 7'si Meryemçil mevkiindeki kayalıklara çıktı. Bektaş Taş, keçileri indirmek için çok çabaladı ama sonuç alamadı. Keçilerin de aşağı inememesi üzerine Bektaş Taş, 5 gün sonra jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine JAK Timi bölgeye gönderildi. JAK Timi, 4 saatlik bir çalışma ile 7 keçiyi mahsur kaldığı yerden indirip, sahibine teslim etti. Keçilerine kavuşan Bektaş Taş, jandarma ekiplerine teşekkür etti.