OSMANİYE Kayalıklarda mahsur kalan keçileri sırtlarında taşıyarak kurtardılar - Son Dakika

Keçiler, ekipler tarafından su verilip beslendikten sonra sahibine teslim edildi. Mehmet Tarakçı, ekiplere teşekkür etti.

Merkeze bağlı Kırmacılı köyünde besicilik yapan Mehmet Tarakçı, 3 gün önce hayvanlarını arazide otlattığı sırada, kayalıklara çıkan keçilerinden 2'sinin inemediğini fark etti. 3 gün boyunca keçilerini kurtarmaya çalışan Tarakçı, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'nde görevli arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan 5 kişilik kurtarma ekibi, 5 saatlik çalışmayla yaklaşık 30 metre yükseklikte mahsur kalan iki keçiye halatlar yardımıyla ulaştı. Ekipler, keçileri sırtlarına bağlayıp aşağı indirdi.

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı