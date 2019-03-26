Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçinin 15 Günlük Esaretini Afad Bitirdi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürüden ayrılıp kayalıklara tırmandıktan sonra çıktığı yerde mahsur kalan keçi, 15 gün sonra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yaban hayvanlarına yem olmaktan son anda kurtarıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürüden ayrılıp kayalıklara tırmandıktan sonra çıktığı yerde mahsur kalan keçi, 15 gün sonra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yaban hayvanlarına yem olmaktan son anda kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Mart ayı başında Eğirdir ilçesindeki Konyabucağı Çiçeklikaya mevkiindeki Kartalbaşı kayalıklarında meydana geldi. Bağacık köyünde bir çobana ait olduğu belirtilen keçi, 7Kartalbaşı kayalıklarına tırmandıktan sonra bulunduğu yerde mahsur kaldı. Çoban ve diğer vatandaşların kurtarma çalışmalarına rağmen bir türlü sonuç alınamayınca durum Eğirdir itfaiye ve diğer yetkililere haber verildi. Bölgede bir süre uğraş veren yetkililer, 70 metrelik kayalıklarda mahsur kalan keçiyi bulunduğu yerden kurtaramadı.



Aynı bölgede yaklaşık 3 yıl önce benzer bir durumun daha yaşandığını kaydeden bölge sakinlerinden Numan Yörük, başka bir hayvanın da daha önce aynı yerde mahsur kalarak öldüğünü söyledi.



Yapılan haberin ardından Isparta AFAD Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye giderek, ulaşılması güç olan kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtarmayı başardı. Kurtarılan keçinin günlerdir aç ve susuz kalması sonucu yorgun ve bitkin olduğu gözlenirken, kurtarma ekipleri hayvanı daha sonra AFAD ekibinin aracıyla sahibi çobana teslim edildi. - ISPARTA

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