Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Ekipleri Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

Tokat'ta, 3 gün kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Tokat'ta, 3 gün kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gökçe köyünde Hulusi Akbaş'a ait bir keçi, 3 gün önce köy yakınlarındaki kayalık alanda mahsur kaldı.

Bulunduğu yerden ayrılamayan keçiyi, çabalarına rağmen indiremeyen Akbaş, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

AFAD ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucunda keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Gökçe, Tokat, AFAD, Güncel
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