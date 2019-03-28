Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Ekipleri Kurtardı

Tokat'ta, 3 gün kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Tokat'ta, 3 gün kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gökçe köyünde Hulusi Akbaş'a ait bir keçi, 3 gün önce köy yakınlarındaki kayalık alanda mahsur kaldı.



Bulunduğu yerden ayrılamayan keçiyi, çabalarına rağmen indiremeyen Akbaş, AFAD ekiplerinden yardım istedi.



AFAD ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucunda keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

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