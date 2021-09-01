Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Keçisi kurtulan Ahmet İşkol, yardımlarından dolayı AFAD ekibine teşekkür etti. - NİĞDE

Altunhisar ilçesine bağlı Çölekçi Köyünde Çoban Ahmet İşkol'a ait keçi, sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan İşkol'un, durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Niğde AFAD ekipleri halata bağladıkları keçiyi, kayalıklardan aşağıya sarkıtarak indirdi.

Niğde 'de 5 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kala keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı

Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Sağlıklı bünyeye sahip olmak için haltere başlayan Ayşe Şirip, şampiyon oldu