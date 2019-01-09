Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı
1 saat önce
AYDIN'ın Söke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
AYDIN'ın Söke
ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD
ekiplerince kurtarıldı. Güllübahçe
Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ercan Bardak'ın otlattığı keçilerden biri, bugün saat 15.00 sıralarında, 600 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Bardak, çıktığı yerden inemeyen keçisi için, Aydın
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, 600 metre yüksekliğindeki keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla keçiyi bağladıkları halatla kurtardı. Keçi, daha sonra sahibine teslim edildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:15 Kaynak: DHA
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