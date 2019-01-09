Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı

1 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Güllübahçe Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ercan Bardak'ın otlattığı keçilerden biri, bugün saat 15.00 sıralarında, 600 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Bardak, çıktığı yerden inemeyen keçisi için, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, 600 metre yüksekliğindeki keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla keçiyi bağladıkları halatla kurtardı. Keçi, daha sonra sahibine teslim edildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:15 Kaynak: DHA

Güllübahçe, Söke, Aydın, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi Polis Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 20:49:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]