Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı

1 saat önce

TOKAT'ta kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı, System.String[]
TOKAT'ta kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Gökçe köyünde hayvancılık yapan Hulusi Akbaş'ın keçilerinden biri, 3 gün önce köy yakınlarında otlarken çıktığı yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Akbaş, çıktığı yerden 3 gün boyunca inemeyen keçisi için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla keçiyi mahsur kaldığı yerden bağladıkları halatla kurtardı. Kurtarılan keçi, sahibi Hulusi Akbaş'a teslim edildi.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:06 Kaynak: DHA

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