Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı - Son Dakika

Açar, keçisi için seferber olan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kent merkezine bağlı Biçer Mahallesi'ndeki kayalık bölgede hayvanlarını otlatan Özgür Açar, eve döndüğü sırada bir keçinin kaybolduğunu fark etti.

Hakkari 'de kayalıklarda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekiplerince kurtarıldı.

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