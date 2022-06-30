Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı - Son Dakika
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Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

30.06.2022 18:41
Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Adıyaman'da, kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Adıyaman'da, kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine Burmapınar Köyü yakınlarında Mehmet Önel'e ait bir keçi çıkmış olduğu kayalıklardan inemedi. Keçisini bir türlü bulunduğu yerden indiremeyen Mehmet Önel, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kalan keçi, halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı - Son Dakika

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