Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi İtfaiye Kurtardı

Denizli
'nin Kale
ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaköy
Mahallesi Bitlikız mevkisinde Ali Sarıoğlan
'a ait keçilerden biri, 3 gün önce yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan indi.
Keçiyi buradan kurtaramayan çobanın durumu bildirmesi üzerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.
Keçinin bulunduğu noktaya, istasyon kurarak halatla inen ekipler, hazırlanan düzenek yardımıyla, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu hayvanı kurtardı.
Sarıoğlan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.