Kayalıklarda mahsur kalan kişiyi kurtarma anı sahil güvenlik helikopteri kamerasında - Son Dakika

Kayalıklarda mahsur kalan kişiyi kurtarma anı sahil güvenlik helikopteri kamerasında

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişinin kurtarılma anı, Sahil Güvelik Komutanlığına ait helikopterinin kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişinin kurtarılma anı, Sahil Güvelik Komutanlığına ait helikopterinin kamerasınca kaydedildi. Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı Alınan bilgiye göre, 11 Temmuz'da Seyrek Mahallesi Palamar mevkisinde denize girdikten sonra dalgaların büyümesiyle kayalıklara çıkıp mahsur kalan Altar A'nın (36) sahil güvenlik helikopteri tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, sahil güvenlik personelinin helikopterden halatla kayalıklara inmesi, Altar A'yı da alarak helikoptere çıkması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca, sahil güvenlik personelinin bu sırada fenelaşan Altar A'ya müdahale ederek, "Eliyle iyi misin?" işareti yaptığı, başını öne doğru sallayarak cevap veren Altar A'nın sağlık personeline teslim edilmesi görülüyor. Olay Altar A. (36) ile Onur C. (39), 11 Temmuz'da cankurtaran bulunmayan Seyrek Mahallesi Palamar mevkisinde denize girmiş, dalgaların büyümesi üzerine Altar A. güçlükle kayaların üzerine çıkarken, Onur C. ise gözden kaybolmuştu. Kıyıda bekleyen kişinin yardım istemesi üzerine olay yerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Önleme Merkezine (KOSKEM) bağlı cankurtaran ekipleri ile Sahil Güvelik Komutanlığına ait helikopter sevk edilmişti. Kayalıklarda mahsur kalan Altar A. helikopterle kurtarılmış, Onur C. de KOSKEM ekiplerince hareketsiz bulunarak denizden çıkarılmıştı.

Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Onur C, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı

Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı

"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler

İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi

Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı

Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil

Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler

Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor

Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu

İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk

Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi

Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü

"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı

Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada