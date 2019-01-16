Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Kurtardı

2 saat önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 5 metrelik kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 5 metrelik kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Mavikent Mahallesi'nde sabah saatlerinde Kumluca Belediyesi Düğün Salonu arkasında bulunan kayalıklarda mahsur kalan köpeğin bulunduğu yerden hareket edemediğini görenler, Mahalle Muhtarı Adem Karataç'ı aradı. Muhtar Karataç da Büyükşehir Belediyesi Mavikent İtfaiye Birimi ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 5 metre yükseklikteki kayalık bölüme itfaiye aracının sepetiyle uzanarak köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Sahipsiz olduğu belirlenen ve vücudunda herhangi bir yara olmayan köpek bulunduğu yere bırakıldı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:15 Kaynak: DHA

Mavikent, Antalya, Kumluca, İtfaiye, Güncel
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