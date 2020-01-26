Kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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Kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
6 saat önce
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:39 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Gelibolu ilçesi Hocahamza Mahallesi Şengül Sokak mevkisinde saat 17.15 sıralarında kayalıklardan düşen ve ağaçların bulunduğu yerde mahsur kalan köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı kayalıklardan kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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