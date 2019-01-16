Kayalıklarda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı
1 saat önce
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kumluca'nın Mavikent
Mahallesi'nde, Kumluca Belediyesi
Düğün Salonu arkasında bulunan kayalıklarda mahsur kalan sahipsiz köpeğin kurtarılması için çevredeki vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi
Mavikent İtfaiye
Biriminden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri köpeği bulunduğu yerden itfaiyenin sepeti yardımıyla kurtardı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:23 Kaynak: İHA
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