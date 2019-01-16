Kayalıklarda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı
1 saat önce
Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'ndeki kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığını görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye aracıyla köpeğin bulunduğu yere gelen ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, sokak köpeğinin kayalıklara nasıl geldiğini bilmediklerini, kendi imkanlarıyla kurtaramadıklarını dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:30 Kaynak: AA
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