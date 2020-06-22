Kayalıklarda mahsur kalan köpek yavrusu 10 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika

Ekipler, alanın oldukça zor bir noktada olmasından dolayı bölgede 10 gün boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Deniz Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bir köpek yavrusunun deredeki kayalıklara girdiğini fark etti.

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