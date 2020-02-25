Kayalıklarda mahsur kalan oğlağı AKUT ve JAK kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda mahsur kalan oğlağı AKUT ve JAK kurtardı - Son Dakika

Kayalıklarda mahsur kalan oğlağı AKUT ve JAK kurtardı

7 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sarp kayalıkta mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan oğlağı AKUT ve JAK kurtardı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sarp kayalıkta mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Faralya Mahallesi'nde Kelebekler Vadisindeki kayalıklarda Coşkun Aykırı'ya ait oğlak, mahsur kaldı. Durumu fark eden Aykırı'nın bildirmesi üzerine, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.


Halat yardımıyla uçuruma inen ekipler, mahsur kalan oğlağı yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtardı. Ekipler, su içirdikleri oğlağı sahibine teslim etti. Oğlağının kayalık alandan yaklaşık 10 gündür çıkamadığını anlatan Aykırı, ekiplere teşekkür etti. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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