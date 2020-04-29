Kayalıklarda mahsur kalan oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Muş'un Korkut ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan oğlak, AFAD ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Çobanların dün sabah saatlerinde otlatmak için mezranın yakınına götürdüğü sürüden ayrılan oğlak, burada kayalıklardan inerek mahsur kaldı.

Tüm çabalarına rağmen oğlağı kurtaramayan çoban ve köylüler, jandarma ve AFAD'dan yardım istedi.

Arazi araçlarının bölgeye gidememesi nedeniyle köylülere ait traktörle uzun uğraşlar sonucu kayalık bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, 4 saat süren çalışmayla hayvanı kurtardı.

Köylüler, AFAD ekibine alkışlarla destek verdi.

Mahsur kalan oğlağın sahibi Şerafettin Özdemir, "Hayvanları otlatmak için buraya getirmişler. Akşam gelince bir hayvanın kayalıklarda kaldığını söylediler. Ben gelip baktım kurtarılmasının zor olduğunu gördüm. Muhtara ve yetkililere haber verdik. Allah razı olsun. Gelip kurtardılar." dedi.

İçboğaz Köyü Muhtarı Mirzeydin Çetin de hayvanın kurtarılması için çaba gösteren ekiplere teşekkür etti.