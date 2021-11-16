Kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüye filmleri aratmayan kurtarma operasyonu - Son Dakika

Kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüye filmleri aratmayan kurtarma operasyonu

Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde serbest paraşütçü kontrolünü kaybederek kayalıklarda mahsur kaldı.

Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde serbest paraşütçü kontrolünü kaybederek kayalıklarda mahsur kaldı. Şahsı kurtarmak için bölgeye giden 6 kişilik JAK timi önce 40 metre teknik malzemelerle kurtarma tesisi kurdu. Şahıs yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası, 500 metre skeyç sedye ile taşınarak kurtarıldı. Olay, Döşemealtı ilçesi Bademağacı Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; serbest paraşüt uçuşu yapan A.K. (33) kontrolünü kaybetmesi sonucu kayalıklarda mahsur kaldı. İhbarın ardından bölgeye Antalya il Jandarma komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) sevk edildi. İlk olarak 6 kişilik JAK timi tarafından 40 metre teknik malzemelerle tesis kurularak şahıs emniyetli bölgeye alındı. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası, 500 metre skeyç sedye ile tesis kurularak yaralı şahıs tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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