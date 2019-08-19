Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
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Kayalıklarda mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı

1 saat önce

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan Meskendir vadisinde kayalıklarda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı, System.String[]
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan Meskendir vadisinde kayalıklarda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan meskendir vadisinde 1 kişi kayalıklarda mahsur kaldı. Kayalıklarda mahsur kalan bir kişinin ihbarını alan AFAD ekipleri tarafından kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı. - NEVŞEHİR
Nevşehir, Avanos, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:57 Kaynak: İHA
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