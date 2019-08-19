Kayalıklarda mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
1 saat önce
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan Meskendir vadisinde kayalıklarda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:57 Kaynak: İHA
'in Avanos
ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan Meskendir vadisinde kayalıklarda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan meskendir vadisinde 1 kişi kayalıklarda mahsur kaldı. Kayalıklarda mahsur kalan bir kişinin ihbarını alan AFAD
ekipleri tarafından kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı. - NEVŞEHİR
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