Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Sokak Köpeğini İtfaiye Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Sokak Köpeğini İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye tarafından kurtarılarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne alındı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Sokak Köpeğini İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye tarafından kurtarılarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne alındı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi Uyuyangüzel Sokak'ta kayalıklarda mahsur kalan bir köpeğin olduğunu gören vatandaşlar durumu Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kepez Mahallesi'nde giden itfaiye ekipleri kayalıklarda mahsur kalan köpeği kurtardı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve uzun bir süre aç ve susuz kalan sokak köpeği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne getirildi. Burada veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde herhangi bir rahatsızlığı tespit edilmeyen sokak köpeği koruyucu tedavi uygulamalarının ardından beslenme ve barınma amacıyla bakım kafesine alındı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ender Görülen Bir Hastalığa Yakalanan Kadın, Erkekleri Duyamıyor, Kadınları Duyabiliyor Temizlik İşçisinden Örnek Hareket

Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:48:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Sokak Köpeğini İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]