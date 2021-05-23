Kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri jandarma kurtardı - Son Dakika

Kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri jandarma kurtardı

MUĞLA'nın turustik ilçesi Fethiye'de, kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

Fethiye'ye tatile gelen Ataberk Akar (21) ile Ayşe Aydın (21) yürüyüş yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti. Bir süre patikada yürüyen iki kişi, daha sonra çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Tatilcilerin ihbarı üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekibi sevk edildi. Halatlar yardımıyla kayalıklara inen JAK timi, uçurumda mahsur kalan iki kişiyi kurtardı. Eiplerce kurtarılan, Ataberk Akar ile Ayşe Aydın'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.