Kayalıklarda mahsur kalan yavru keçiler, 7 saatte kurtarıldı - Son Dakika

AKUT Kaş-Kalkan Birimi Sorumlusu Bircan Tolunay, "Arkadaşlarımız saat 09.45'te çalışmaya başladı, 16.45'te operasyonu tamamladı. 7 saatlik zorlu bir çalışma ile 4 keçi kurtarıldı. Keçiler sağlıklı biçimde sahibine teslim edildi" dedi.

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise