Kayalıklarda mahsur kalen keçiler kurtarıldı - Son Dakika
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Kayalıklarda mahsur kalen keçiler kurtarıldı

13.05.2022 09:23
Kayalıklarda mahsur kalen keçiler kurtarıldı

Kilis'te, kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD tarafından 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Kilis'te, kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD tarafından 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Sabunsuyu mevkinde kayalıklarda mahsur kalan keçilerini kurtarmak için AFAD'dan yardım isteyen H.A.'nın yardımına ekipler yetişti. Halatlar ile istasyon kurup 4 saatlik çalışma sonucu aşağı inmeyi başaran ekipler, mahsur kalan hayvanlara ulaştı.

Ekipler, halata bağladıkları keçileri kurtararak sahibine teslim etti. - KİLİS

Kayalıklarda mahsur kalen keçiler kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalen keçiler kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalen keçiler kurtarıldı

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Kilis, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda mahsur kalen keçiler kurtarıldı - Son Dakika


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