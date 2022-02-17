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Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu - Son Dakika

Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu

17.02.2022 11:36
Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan viyadüğün altındaki kayalıklarda cesedi bulunan kadının, 1 hafta önce kayıp başvurusu yapılan Rabia M.'ye ait olduğu belirlendi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan viyadüğün altındaki kayalıklarda cesedi bulunan kadının, 1 hafta önce kayıp başvurusu yapılan Rabia M.'ye ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derevenk Viyadüğü'nde meydana gelen olayda bir inşaat şantiyesinin bekçisi kayalık alanda hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Bekçinin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kadının 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rabia M. (37) olduğu belirlendi. Rabia M.'nin intihar ettiği şüphesi üzerine durulurken kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu
Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu
Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu
Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu
Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu
Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu
Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu
Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu

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Kayseri, İnşaat, Polis, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu - Son Dakika
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