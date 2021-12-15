KAYALIKLARDA SIKIŞAN YARALI DAĞ KEÇİSİ KURTARILDI - Son Dakika

ELAZIĞ'da kayalıklardan sıkışan yaralı dağ keçisi, jandarma tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Koruma altındaki dağ keçilerinden biri, diğeri ile mücadele ederken kayalıklardan yuvarlanıp düştü. Kayaklıkların arasına sıkışıp çıkamayan dağ keçisini gören vatandaşların ihbarı ile jandarma ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, dağ keçisinin kayalıkların arasında sıkıştığını ve ayağından yaralandığı belirledi. Jandarma ekibi, keçiyi bulunduğu yerden çıkarıp battaniyeye sardı. Ekipler dağ keçisini tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Yapılacak tedavinin ardından dağ keçisinin doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.