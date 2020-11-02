Kayalıklardan atladığı denizde kayboldu - Son Dakika

Kayalıklardan atladığı denizde kayboldu
02.11.2020 21:05
ORDU'nun Fatsa ilçesinde kayalıklardan denize atladığı iddia edilen Berat Özsoy (45), için arama çalışması başlatıldı.
ORDU'nun Fatsa ilçesinde kayalıklardan denize atladığı iddia edilen Berat Özsoy (45), için arama çalışması başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Fatsa Balıkhane mevkisinde meydana geldi. Kayalıklarda duran Berat Özsoy'un bir süre sonra denize atladığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Aramalarda Özsoy'a ait bir ize rastlanılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası 3 polise lazer ile geçici körlük yaşatan Birmingham City kulübünün çalışanı 11 ay hapis cezası aldı Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı İş görüşmesine giden liseli Gamze'nin otelden şüpheli bir şekilde düşüp ölmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü