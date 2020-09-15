"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'de bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarı, arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.

Kayseri'de bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarı, arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi. Talas ilçesi Harman Mahallesi'ndeki Tatavuz kayalıklarında 4 kişinin bulunduğu ve bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarı polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, düştüğü iddia edilen kişi için arama kurtarma çalışmalarına başladı. Söz konusu kişinin düştüğü değerlendirilen kayalık alandaki bazı noktalarda arama yapan AFAD ekipleri, çevredekilerden de bilgiler edinmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saatlik arama sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmaması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın sabah yeniden başlanacak.

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