Son dakika haberleri | "Kayalıklardan biri düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Son dakika haberine göre "Kayalıklardan biri düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi -3 saat boyunca didik didik arama yapan ekipler birine rastlamadı Kayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" diye ihbar alan ekipler harekete geçti.

"Kayalıklardan biri düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi -3 saat boyunca didik didik arama yapan ekipler birine rastlamadı KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" diye ihbar alan ekipler harekete geçti. Dik yamaçlarda yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler düşen birine rastlamadı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harman Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kayalıklar üzerinde 4 gencin bulunduğu ve birinin kayalıklardan düştüğü ihbarı alan polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Gencin düştüğü iddia edilen kayalıklarda arama çalışmalarını yoğunlaştıran itfaiye ve AFAD ekipleri, didik didik her yeri aradı. Yaklaşık 3 saat boyunca arama çalışmalarına devam eden ekipler, birine rastlamadı.

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