Son Dakika Haberleri: Kayalıklardan denize atlayan genç boğularak can verdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayalıklardan denize atlayan genç boğularak can verdi

11 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıktan denize atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayalıklardan denize atlayan genç boğularak can verdi, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıktan denize atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı.


Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken sahili mevkisinde bulunan Pembe Kayalıklar'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Sedat Karaduman denize girmek için Sakarya'dan geldiği kayalıklardan denize atlamak istedi. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklara çıkan Karaduman, denize atladı. Karaduman'ın suyun üstüne çıkmadığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde Karaduman'ın cansız bedeni boğuldu.


Sahile çıkartılan Karaduman'ın cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Sedat Karaduman, Sakarya, Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol kenarında erkek cesedi bulundu
Çocuk dövme tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Baran'ın son mesajı ortaya çıktı! Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı: YAP

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 00:24:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayalıklardan denize atlayan genç boğularak can verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]