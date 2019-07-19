Kayalıklardan denize düşen kızı vatandaşlar kurtardı
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Samsun'da kayalıklardan denize düşen 14 yaşındaki kız çocuğunu vatandaşlar kurtardı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:15 Kaynak: İHA
'da kayalıklardan denize düşen 14 yaşındaki kız çocuğunu vatandaşlar kurtardı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Sanayi Rıhtımı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki N.A. adlı kız çocuğu sahilde dolaşırken kayalıklar üzerinden denize düştü. Boğulmak üzere olan kızı fark eden vatandaşlar denize atlayarak onu ölümden kurtardı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. N.A., sahilde gezerken kayalıklar üzerinden denize düştüğünü söyledi. Polis
yaptığı araştırma sonucu N.A.'nın ailesinin kayıp olduğuna dair polise başvuruda bulunduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Boğulmak üzere olan kızı kurtaran Aykut Katırcı, "Biz burada midye çıkartıyorduk. Denize baktığımızda kız boğuluyordu. Koştuk hemen denize atladık ve onu çıkardık. Çıkardığımızda baygındı. Sonra ambulans geldi. Aldı götürdü" dedi.
(Muhammer Ay-Barış Gök/İHA)
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