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Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk öldü

1 saat önce

Siirt'te kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk öldü, System.String[]

Siirt'te kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyünde meydana geldi. Şifa Akburak (9), evlerinin yanında bulunan kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri durumu ağır olan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından havalanan helikopter yaralı çocuğu alarak Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığına iniş yaptı. Pistte bekleyen ambulansla Siirt Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİİRT

Pervari, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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