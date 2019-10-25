Son Dakika Haberleri: Kayalıklardan düşen av köpeğini AFAD kurtardı
Son Dakika Güncel Kayalıklardan düşen av köpeğini AFAD kurtardı

Kayalıklardan düşen av köpeğini AFAD kurtardı

25 dakika önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde kayalıklardan düşen av köpeği, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde kayalıklardan düşen av köpeği, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Dışkapı köyünde Hayık mevkisinde gezinen köpek kayalıklardan aşağıya düştü. Köpeğin kayalıklarda mahsur kaldığını gören köylülerden Ferdi İren, durumu AFAD'a bildirdi. Köye gelen AFAD ekipleri, halatla kayalıklara inerek köpeği kurtardı. Aşırı şekilde zayıfladığı ve bitkin düştüğü görülen köpeğe AFAD ekiplerince ekmek ve su verildi.

Köpeği sahiplenen Ferdi İren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayvan kayalıklardan düşerek 3 gündür mahsur kalmıştı. Biz de AFAD ekiplerini arayarak yardım istedik. AFAD ekipleri yaptıkları çalışmayla köpeği kurtardı." dedi.

Kayalıklardan düşen av köpeğini AFAD kurtardı

Hafik, Sivas, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:03 Kaynak: AA
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