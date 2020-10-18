Kayalıklardan düşen avcı öldü - Son Dakika

MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde, ava giden Mehmet Kaya (45), kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Başören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte ava giden Mehmet Kaya, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma ile olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedenini yukarı çıkardı. Mehmet Kaya'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.