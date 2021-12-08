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Kayalıklardan düşen çoban ateş alan tüfeğiyle ağır yaralandı - Son Dakika

Kayalıklardan düşen çoban ateş alan tüfeğiyle ağır yaralandı

08.12.2021 13:38

- Kayalıklardan düşen çoban ateş alan tüfeğiyle ağır yaralandı Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren çoban kayalıklardan düşerken elinde bulunan af tüfeğinin ateşlenmesi sonucu yaralandı.

- Kayalıklardan düşen çoban ateş alan tüfeğiyle ağır yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren çoban kayalıklardan düşerken elinde bulunan af tüfeğinin ateşlenmesi sonucu yaralandı.

Olay, Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü Tepebaşı (Haluf Dağı) Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvanlarını otlamak için Tepebaşı (Haluf Dağı) Mevkii'ne giden Kadir Aydın (17), kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Düşmesiyle ateşlenen tüfeğindeki mermi bacağından isabet etti. Yaralı Aydın, hemen yakınlarını ve 112 Sağlık Ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalelerden sonra durumu ağırlaşan Aydın, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tepebaşı, Adıyaman, Aydın, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklardan düşen çoban ateş alan tüfeğiyle ağır yaralandı - Son Dakika


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